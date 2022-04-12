القناة الحكومية الإسبانية “rtve” تنشر خريطة المغرب كاملة

2022-04-12 / 9:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد زيارة رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز للمغرب، وعودة العلاقات بين الرباط ومدريد إلى طبيعتها، بادرت الحكومة الجارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات للتأكيد على حسن نيتها وعلى موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي لحل ملف الصحراء المغربية.

أياما قليلة بعد نشر موقع الخارجية الإسبانية لخريطة المملكة المغربية كاملة، قامت القناة الإخبارية الحكومية “rtve” ، أمس الاثنين، بنشر نفس الخريطة الأصلية والسليمة لحدود المملكة في نشرتها المسائية.

ونشرت القناة الإسبانية المعروفة، خريطة المغرب كاملة دون بتر أو خط وهمي، ما يؤكد تشبت البلد الجار بموقفه حيال ملف الصحراء المغربية.

هذا ويشار إلى أن إسبانيا شددت على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف القائم حول الصحراء المغربية.

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