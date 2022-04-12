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استنفار درك أخفنير بعد أن لفظ البحر كمية من مخدر الشيرا

2022-04-12 / 12:27 صباحًا
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هبة بريس – أشعبان لحبيب

لفظ شاطئ أخفنير حوالي 80 كلم شمال طرفاية صباح اليوم الإثنين، كمية من المخدرات، عثرت عليها دورية 81 للقوات المساعدة بطرفاية.

مصادر هبة بريس، أشارت أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، انتقلت إلى الشاطئ بعد اسعارها من طرف دورية روتينية للقوات المساعدة، كانت تقوم بعملية مراقبة على امتداد الشاطئ المذكور، قبل أن تتفاجأ بوجود كميات مهمة من المخدرات، معبأة داخل صندوق تقدر ب 30 كلغ من مخدر الشيرا على ضفاف الشاطئ.

وقد تم إشعار مصالح الدرك الملكي، بأخفنير والسلطات المحلية التى هرعت إلى عين المكان للمعاينة وإعداد محضر في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تقوم عناصر الدرك برفقة عناصر القوات المساعدة بحملة تمشيطية، على امتداد الشريط الساحلي لأخفنير، على آمل الوصول إلى كميات إضافية لكن دون جدوى.

ومن المرجح أنه تم التخلص منها من قبل مافيا التهريب الدولي للمخدرات، بعد ملاحقتهم من قبل البحرية الملكية في عمق مياه الأطلسي، والتي تقوم بحمالات تمشيطية عبر فركاطاتها على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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