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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-12 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من سواحل البحر الأبيض المتوسط، الريف، السايس، الأطلس المتوسط، شمال شرق البلاد، منطقة طنجة واللوكوس.

كما يتوقع تساقط قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة محليا فوق باقي المناطق الشمالية، السهول الوسطى، الاطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية.

أما بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، فسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكثيفة مع نزول أمطار جد خفيفة ومحلية، كما ستنزل بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية، الأطلس، المنطقة الشرقية، منطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد، حيث ستكون مرفوقة محليا بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 13 و 20 درجة بالجنوب-الشرقي و بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و17 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستكون درجات الحرارة العليا في انخفاض ملحوظ فوق عدد مهم من مناطق البلاد، خاصة بالمنطقة الشرقية، المرتفعات والسايس.

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