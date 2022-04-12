مباحثات مغربية قطرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي

هبة بريس

أجرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل بدولة قطر مسعود بن محمد العامري، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وركزت المباحثات بين الجانبين على واقع وآفاق التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، في مختلف المجالات ذات العلاقة بمنظومة العدالة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاطلاع وزير العدل القطري والوفد المرافق له على التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، عقب استقلال السلطة القضائية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، وعلاقتها بالسلط الأخرى.

حضر هذا اللقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من الأطر العليا بالمجلس.

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