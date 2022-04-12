بسبب أداء كوثر بامو … مسلسل سلمات ابو البنات يتعرض للإنتقادات

2022-04-12 / 12:12 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرض مسلسل “سلمات أبو البنات” في جزئه الرابع لوابل من الإنتقادات بسبب أداء اليوتيوبرز المغربية كوثر بامو الغير موفق حسب رواد منصات التواصل الاجتماعي.

و اعتبر العديد من النشطاء، أن استقطاب مشاهير الويب من أجل “الدعاية” المجانية للعمل و ضمان أكبر شريحة من الجمهور، هو أكبر خطأ تقع فيه شركات الإنتاج.

و في هذا الصدد قال أحد النشطاء :” المشهد زوين لو كان شي حد محترف مكان بامو كان غادي يتقنو أكثر”، و أضاف :” كوثر بانت بحالا كتغرق ” .

و يشار أن سلمات ابو البنات في جزئه الرابع عرف مشاركة كل من بديعة الصنهاجي، كوثر بامو، كوثر بودراجة، بالإضافة إلى الأبطال الأصليين سلمى صلاح الدين، جيهان كيداري، فاطمة الزهراء بلدي، عمر لطفي و حمزة طاهري.

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