هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

نجلاء مزيان: هبة بريس

تألقت الفنانة المغربية الشابة هند بنجبارة في المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي يتم عرضه طيلة أيام رمضان على القناة الثانية.

و نالت بنجبارة إشادة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المشهد الذي تظهر فيه و هي ترقص على نغمات حزنها بعد تخلي خطيبها عنها و زواجه ب “بنت الاستاذ”.

و تجسد هند دور ابنة “شيخة” تقطن بحي شعبي، و يغرم بها رجل الأعمال “المعطاوي” وسط رفض قاطع من عائلته، للتوالى الأحداث و المفاجئات.

و الجدير بالذكر أن هند بنجبارة فنانة مميزة و متمكنة كما أنها تتقمص أدوارها بحرفية و إتقان، و سبق أن توجت ببطلة الموسم الرمضاني خلال مشاركتها في “ياقوت و عنبر”.

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