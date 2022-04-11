هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين
نجلاء مزيان: هبة بريس
تألقت الفنانة المغربية الشابة هند بنجبارة في المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي يتم عرضه طيلة أيام رمضان على القناة الثانية.
و نالت بنجبارة إشادة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المشهد الذي تظهر فيه و هي ترقص على نغمات حزنها بعد تخلي خطيبها عنها و زواجه ب “بنت الاستاذ”.
و تجسد هند دور ابنة “شيخة” تقطن بحي شعبي، و يغرم بها رجل الأعمال “المعطاوي” وسط رفض قاطع من عائلته، للتوالى الأحداث و المفاجئات.
و الجدير بالذكر أن هند بنجبارة فنانة مميزة و متمكنة كما أنها تتقمص أدوارها بحرفية و إتقان، و سبق أن توجت ببطلة الموسم الرمضاني خلال مشاركتها في “ياقوت و عنبر”.
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