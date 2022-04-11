هند بنجبارة

هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

2022-04-11 / 11:04 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تألقت الفنانة المغربية الشابة هند بنجبارة في المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي يتم عرضه طيلة أيام رمضان على القناة الثانية.

و نالت بنجبارة إشادة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المشهد الذي تظهر فيه و هي ترقص على نغمات حزنها بعد تخلي خطيبها عنها و زواجه ب “بنت الاستاذ”.

و تجسد هند دور ابنة “شيخة” تقطن بحي شعبي، و يغرم بها رجل الأعمال “المعطاوي” وسط رفض قاطع من عائلته، للتوالى الأحداث و المفاجئات.

و الجدير بالذكر أن هند بنجبارة فنانة مميزة و متمكنة كما أنها تتقمص أدوارها بحرفية و إتقان، و سبق أن توجت ببطلة الموسم الرمضاني خلال مشاركتها في “ياقوت و عنبر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه

حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و…

2022-04-11 / 8:39 مساءً
Photo of مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

2022-04-10 / 10:20 مساءً
Photo of يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت نيبر

يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت…

2022-04-10 / 7:27 مساءً
Photo of زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد على الراقصة مايا

زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد…

2022-04-10 / 3:16 مساءً
Photo of بطل “نصف قمر” لهبة بريس:” لا يمكنني أن أمثل في السيتكومات الرمضانية

بطل “نصف قمر” لهبة بريس:” لا يمكنني أن أمثل…

2022-04-10 / 1:51 مساءً
Photo of من الدراما إلى الكوميديا.. فنانون يقعون في فخ “الحموضة” الرمضانية

من الدراما إلى الكوميديا.. فنانون يقعون في فخ “الحموضة”…

2022-04-09 / 4:30 مساءً
Photo of رشيد الحسيني يطرح جديده الديني “يوليد وايور نرمضان”

رشيد الحسيني يطرح جديده الديني “يوليد وايور نرمضان”

2022-04-08 / 1:23 مساءً
Photo of عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة بريس

عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة…

2022-04-08 / 11:02 صباحًا
Photo of في أولى حلقاته… “صافي سالينا” يشد انتباه جمهور القناة الثانية

في أولى حلقاته… “صافي سالينا” يشد انتباه جمهور القناة…

2022-04-07 / 4:15 مساءً
Photo of توهَّج بريقهم في رمضان…دنيا بوطازوت و أمين الناجي يحظيان بإشادة المشاهد المغربي

توهَّج بريقهم في رمضان…دنيا بوطازوت و أمين الناجي يحظيان…

2022-04-07 / 1:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق