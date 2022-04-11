المغرب يقر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال الواردات

هبة بريس _ الرباط

افاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ، بتوفر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال الواردات بالاستثمارات.

وأوضح الوزير ردا على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار اليوم الاثنين خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع ستمكن من توفير 80 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب غير مباشر.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أن المملكة تعتمد سياسة قائمة على مراقبة الواردات وتدقيق المعايير، مشيرا إلى أنه تم القيام ب125 ألف عملية مراقبة

وردا على سؤال حول تبسيط مساطر الاستفادة من العقار المخصص للاستثمار الصناعي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، كشف مزور عن توفر وعاء عقاري يقدر ب 10 ألاف هكتار، 3 آلاف منها موضوعة رهن إشارة المستثمرين.

وأكد مزور أن الوزارة تعمل على تحقيق عدالة مجالية من حيث توزيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار الصناعي.

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