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المكسيك.. مسلحون يقتلون أسرة من 8 أفراد

2022-04-11 / 9:57 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قتل مسلحون ثمانية أفراد من أسرة واحدة بينهم أربعة أطفال، بعدما اقتحموا منزلهم شمال مدينة مكسيكو.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية مكسيكو المتاخمة للعاصمة، إن إطلاق النار وقع في بلدة تولتيبيك إلى الشمال من مكسيكو سيتي.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الأحد وفجر الإثنين، ولقي 7 أشخاص مصرعهم في مكان الحادث، بينما توفيت امرأة في المستشفى في وقت لاحق.

ولم تتوافر معلومات بعد عن دافع محتمل للهجوم، لكن بلدة “تولتيبيك” معروفة بورش الألعاب النارية القانونية وغير القانونية.

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