وزارة الصحة تتنازل عن دعاوى قضائية رفعتها ضد صحفيين ونشطاء منصات التواصل

هبة بريس _ الرباط

علم ان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب قرر التنازل عن جميع الدعاوي القضائية التي رفعتها وزارته ضد بعض الصحفيين والمؤثرين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

‌وأصدر آيت الطالب تعليماته إل مدير مديرية التنظيم والمنازعات، للشروع في سلك الإجراءات اللازمة قصد التنازل على جميع الدعاوي القضائية التي رُفعت ضد بعض الصحفيين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر من داخل وزارة الصحة فإن تم الشروع في تفعيل مسطرة التنازل عن الدعاوي القضائية التي أشرفت مديرية التنظيم والمنازعات على رفعها ضد بعض الصحفيين ونشطاء منصات التواصل الإجتماعي.

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