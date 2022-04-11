في الصورة خالد آيت الطالب وزير الصحة

وزارة الصحة تتنازل عن دعاوى قضائية رفعتها ضد صحفيين ونشطاء منصات التواصل

2022-04-11 / 9:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم ان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب قرر التنازل عن جميع الدعاوي القضائية التي رفعتها وزارته ضد بعض الصحفيين والمؤثرين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

‌وأصدر آيت الطالب تعليماته إل مدير مديرية التنظيم والمنازعات، للشروع في سلك الإجراءات اللازمة قصد التنازل على جميع الدعاوي القضائية التي رُفعت ضد بعض الصحفيين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر من داخل وزارة الصحة فإن تم الشروع في تفعيل مسطرة التنازل عن الدعاوي القضائية التي أشرفت مديرية التنظيم والمنازعات على رفعها ضد بعض الصحفيين ونشطاء منصات التواصل الإجتماعي.

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‫2 تعليقات

  1. ايت القالب قولب المغاربة ،قال ليهم يجب المحافظة على المكتسبات لتجنب الانتكاسة، الحل الوحيد هو التلقيح بجرعتين، تم سنعود لحياتنا الطبيعية، لكن من بعد تقلب وقال لا بد من الجرعة الثالتة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية ،ومازال يكدب ويطمع ان يلقح المغاربة بعشر جرعات للعودة التدريجية. سير يعينك لله أضعت أرزاق البلاد والعباد.

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