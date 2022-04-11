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موسكو تدعو “الفاو” إلى عدم تسييس مشاكل الغذاء العالمية

2022-04-11 / 9:04 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” عدم تسييس حل مشاكل الغذاء العالمية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه في 8 أبريل عقدت الدورة 169 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة في روما، بمبادرة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للنظر في تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

وأضافت: “عمل المشاركون في الاجتماع على تسييس عمل المنظمة، بما يتعارض مع طبيعة عملها، والذي يشمل النظر في تنمية الزراعة وزيادة إنتاجيتها وضمان الأمن الغذائي فقط”.

وأردفت: “تم تجاهل آراء جزء كبير من أعضاء المجلس الذين أصروا على إجراء تحليل شامل لأسباب تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمية بما في ذلك تأثير الأزمة في أوكرانيا ووباء “كورونا” وتغير المناخ والعقوبات الأحادية غير القانونية والتدابير الاقتصادية”.

وأضافت: “دعا الوفد الروسي إلى أهمية الحفاظ على أجندة غير مسيسة لضمان الأمن الغذائي. وتوقع أن تعود منظمة الأغذية والزراعة للعمل وفقا للمهام الموكلة إليها”.

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