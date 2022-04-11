حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه
هبة بريس _ نجلاء مزيان
نجلاء مزيان: هبة بريس
حلت الفنانة المغربية الشابة حسناء مومني ضيفة في برنامج “عيادة المشاهير”،-الذي يقدمه لإعلامي ” مراد العشابي.”
و كشفت الفنانة المغربية عبر ذات اللقاء، عن تعرض زميلاتها في المجال الفني للتحرش قائلة:” نعم التحرش كاين و صحاباتي تعرضوا ليه”.
و واصلت مومني حديثها قائلة:” أنا متعرضتش للتحرش بسبب أنني دخلت ليه و أنا مزوجة، و كلشي عارفني داخلة سوق راسي”.
و الجدير بالذكر أن حسناء مومني تطل على جمهورها من خلال السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة ” رفقة كل من محمد الخياري، ابتسام العروسي، سعاد خيي، جميلة الهوني، منصور بدري، رفيق بوبكر و آخرون…
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21 تعليقات
التحرش يرتبط دائماً بالرجل لماذا لا يذكرون تحرش النساء بالرجال ا لا يعتبر البس الفاضح والحركات الغير اخلاقية والنظرات والغمز من احائات الجنسية انكم لا تعيرون اي اهتمام لنفسية الرجال. انا اامن بالمثل الذي يقول احترم تحترم. يجب على النساء احترام مشاعر الرجال واحترام نفسها لكي يحترمها الناس فإن ذكرتم الحرية فيجب ان تكون مقيدة في جميع المجالات وان كانت حرية عامة فهي للجميع بما فيها حرية التعبير ف ل اي شخص ان يتكلم كيف يشاء وان يقول ما يريد.