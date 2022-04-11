حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه
هبة بريس _ نجلاء مزيان
نجلاء مزيان: هبة بريس
حلت الفنانة المغربية الشابة حسناء مومني ضيفة في برنامج “عيادة المشاهير”،-الذي يقدمه لإعلامي ” مراد العشابي.”
و كشفت الفنانة المغربية عبر ذات اللقاء، عن تعرض زميلاتها في المجال الفني للتحرش قائلة:” نعم التحرش كاين و صحاباتي تعرضوا ليه”.
و واصلت مومني حديثها قائلة:” أنا متعرضتش للتحرش بسبب أنني دخلت ليه و أنا مزوجة، و كلشي عارفني داخلة سوق راسي”.
و الجدير بالذكر أن حسناء مومني تطل على جمهورها من خلال السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة ” رفقة كل من محمد الخياري، ابتسام العروسي، سعاد خيي، جميلة الهوني، منصور بدري، رفيق بوبكر و آخرون…
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خاص الممثلة توضع حدود مضحكش مع لي كان ومتفتحش حدود
الممثلة لي تعرضت للتحرش خاص تفضح المتحرش باش يكون عبرة
وماذا ننتظر من مجال تافه غير الانحال الاخلاقي والتحرش
المتحرش والضحية كيف تقولين عليها ضحية وهي بلباس غير مقبول في بلد اسلامي ليست ضحية بالنسبة فاسقة وفاسدة في المجتمع بما تحمله الكلمة من معنى ..
نسينا كلام الله نسينا الاخرة الفتاة المحجبة تستحق الاحترام لان عفة المفتاة والمرارة المسلمة الحجاب ..
إذا كان الإحترام في اللباس من طرف النساء ، لن ترى التحرش بهذه الظاهرة على الأقل سينقص بنسبة مئوية مع أن بعض الرجال لا يحترمون لا المتبرجة ولا الملتزمة ولا المتزوجة…
نسينا الله و الدين والان تؤدي الفاتورة نساء كاسيات عاريات تظهرن مفاتنهن في الشارع العام ويردن عدم التحرش بهن وهن في الشريعة يجوز جلدهن اتحدى اي امرأة تلبس مستورة ولباس محترم و يتحرش بها اي كان..
أرقام التحرش مُرعبة التحرر الزائد أو الكبت الزائد أهم أسباب هذه الظاهرة الإعتدال هو الحل..
طريقة لباس البنات ومشيتهم هي في الاصل هي تحرش واستفزاز لغرائز الشباب وما يقوم به الشباب ليس تحرش بل رد الفعل…
فساد الاخلاق وحتى وان وجدت لايطبق الانحلال الاخلاقي بين الاسر لا حترام للصغير من قبل الكبير ميوع في اللباس باسم المودة .اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
حتى الرجال يتعرضون يوميا للتحرش الجنسي من طرف النساء …
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكل راع مسؤول عن راعيته على كل اب وام احسان في تربية ابنائهم وخصوصا بناتهم على حسن الاخلاق والتربية الكريمة ..