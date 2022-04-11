حسناء مومني

حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه

2022-04-11 / 8:39 مساءً
12
هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

حلت الفنانة المغربية الشابة حسناء مومني ضيفة في برنامج “عيادة المشاهير”،-الذي يقدمه لإعلامي ” مراد العشابي.”

و كشفت الفنانة المغربية عبر ذات اللقاء، عن تعرض زميلاتها في المجال الفني للتحرش قائلة:” نعم التحرش كاين و صحاباتي تعرضوا ليه”.

و واصلت مومني حديثها قائلة:” أنا متعرضتش للتحرش بسبب أنني دخلت ليه و أنا مزوجة، و كلشي عارفني داخلة سوق راسي”.

و الجدير بالذكر أن حسناء مومني تطل على جمهورها من خلال السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة ” رفقة كل من محمد الخياري، ابتسام العروسي، سعاد خيي، جميلة الهوني، منصور بدري، رفيق بوبكر و آخرون…

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

2022-04-10 / 10:20 مساءً
Photo of يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت نيبر

يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت…

2022-04-10 / 7:27 مساءً
Photo of زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد على الراقصة مايا

زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد…

2022-04-10 / 3:16 مساءً
Photo of بطل “نصف قمر” لهبة بريس:” لا يمكنني أن أمثل في السيتكومات الرمضانية

بطل “نصف قمر” لهبة بريس:” لا يمكنني أن أمثل…

2022-04-10 / 1:51 مساءً
Photo of من الدراما إلى الكوميديا.. فنانون يقعون في فخ “الحموضة” الرمضانية

من الدراما إلى الكوميديا.. فنانون يقعون في فخ “الحموضة”…

2022-04-09 / 4:30 مساءً
Photo of رشيد الحسيني يطرح جديده الديني “يوليد وايور نرمضان”

رشيد الحسيني يطرح جديده الديني “يوليد وايور نرمضان”

2022-04-08 / 1:23 مساءً
Photo of عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة بريس

عقب الضجة التي أثارها “فتح الأندلس”..هشام بهلول يوضح لهبة…

2022-04-08 / 11:02 صباحًا
Photo of في أولى حلقاته… “صافي سالينا” يشد انتباه جمهور القناة الثانية

في أولى حلقاته… “صافي سالينا” يشد انتباه جمهور القناة…

2022-04-07 / 4:15 مساءً
Photo of توهَّج بريقهم في رمضان…دنيا بوطازوت و أمين الناجي يحظيان بإشادة المشاهد المغربي

توهَّج بريقهم في رمضان…دنيا بوطازوت و أمين الناجي يحظيان…

2022-04-07 / 1:29 مساءً
Photo of بعد ضجة التدخين …بطلة “المكتوب” و “نصف قمر” توضح لهبة بريس

بعد ضجة التدخين …بطلة “المكتوب” و “نصف قمر” توضح…

2022-04-06 / 7:58 مساءً

‫12 تعليقات

  4. المتحرش والضحية كيف تقولين عليها ضحية وهي بلباس غير مقبول في بلد اسلامي ليست ضحية بالنسبة فاسقة وفاسدة في المجتمع بما تحمله الكلمة من معنى ..

  6. إذا كان الإحترام في اللباس من طرف النساء ، لن ترى التحرش بهذه الظاهرة على الأقل سينقص بنسبة مئوية مع أن بعض الرجال لا يحترمون لا المتبرجة ولا الملتزمة ولا المتزوجة…

  7. نسينا الله و الدين والان تؤدي الفاتورة نساء كاسيات عاريات تظهرن مفاتنهن في الشارع العام ويردن عدم التحرش بهن وهن في الشريعة يجوز جلدهن اتحدى اي امرأة تلبس مستورة ولباس محترم و يتحرش بها اي كان..

  10. فساد الاخلاق وحتى وان وجدت لايطبق الانحلال الاخلاقي بين الاسر لا حترام للصغير من قبل الكبير ميوع في اللباس باسم المودة .اللهم ردنا اليك ردا جميلا..

  12. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكل راع مسؤول عن راعيته على كل اب وام احسان في تربية ابنائهم وخصوصا بناتهم على حسن الاخلاق والتربية الكريمة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق