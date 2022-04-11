حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه
هبة بريس _ نجلاء مزيان
نجلاء مزيان: هبة بريس
حلت الفنانة المغربية الشابة حسناء مومني ضيفة في برنامج “عيادة المشاهير”،-الذي يقدمه لإعلامي ” مراد العشابي.”
و كشفت الفنانة المغربية عبر ذات اللقاء، عن تعرض زميلاتها في المجال الفني للتحرش قائلة:” نعم التحرش كاين و صحاباتي تعرضوا ليه”.
و واصلت مومني حديثها قائلة:” أنا متعرضتش للتحرش بسبب أنني دخلت ليه و أنا مزوجة، و كلشي عارفني داخلة سوق راسي”.
و الجدير بالذكر أن حسناء مومني تطل على جمهورها من خلال السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة ” رفقة كل من محمد الخياري، ابتسام العروسي، سعاد خيي، جميلة الهوني، منصور بدري، رفيق بوبكر و آخرون…
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3 تعليقات
خاص الممثلة توضع حدود مضحكش مع لي كان ومتفتحش حدود
الممثلة لي تعرضت للتحرش خاص تفضح المتحرش باش يكون عبرة
وماذا ننتظر من مجال تافه غير الانحال الاخلاقي والتحرش