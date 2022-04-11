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مجلس النواب يصادق على تغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف

2022-04-11 / 8:19 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم القاون رقم 2.00 حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وخلال تقديمه للمشروع، أوضح المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن القانون يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وتمت برمجته كأول مشروع قانون في المجال الثقافي، حيث يهدف لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين.

وأضاف بنسعيد بأنه “لا يمكن الحديث عن الصناعة الثقافية والحكومة الاجتماعية إن لم نكن قادرين على احترام إبداعات الفنانين، وإعطائها قيمتها المعنوية والمادية”، معتبرا بأن انخراط الخواص وربح ثقة الفنانين مرتبط بمدى مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد وخلق فرص الشغل.

وذكر المتحدث بأن القانون يأتي في صلب سياسة الحكومة للجمع بين ما هو تصنيعي وربحي، عبر تطوير البنى التحتية المسرحية والسينمائية وتطوير مفهوم الدعم وجعله استثمارا مرتبطا بشروط، إلى جانب إنشاء مكاتب القرب، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي تدعم مزج التوجهين.

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