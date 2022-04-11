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بعد كشف ” عملية غير شرعية”.. فرنسا تطرد 6 جواسيس روس

2022-04-11 / 7:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت فرنسا طرد ستة جواسيس يعملون في سفارة روسيا في باريس، ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية الفرنسية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية، الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد تحقيق مطول، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) الأحد، 10 أبريل عن عملية غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا. ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي… أعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وأضافت أنه “في غياب سفير روسيا، تم استدعاء المسؤول الثاني إلى وزارة الخارجية مساء اليوم لإبلاغه بهذا القرار”.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بعمل جهاز الاستخبارات الفرنسي وكتب على تويتر: “عملية متميزة لمكافحة التجسس. تهاني لعملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الذين عطلوا شبكة من العملاء الروس غير الشرعيين”.

وأضاف: “في الخفاء، تسهر المديرية العامة للأمن الداخلي على مصالحنا الأساسية”.

وكانت باريس أعلنت الاثنين الماضي، طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الفرنسية، وموضحة أن الإجراء جزء من نهج أوروبي.

وأوضحت وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس أن الجواسيس الستة يضافون إلى القائمة السابقة.

وطردت العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا أعدادا كبيرة من الدبلوماسيين الروس منذ بدء غزو أوكرانيا.

كما طردت الولايات المتحدة 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية إلى الأمم المتحدة في مطلع مارس

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