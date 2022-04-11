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رسميا.. وزارة النقل تعلن موعد عودة الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا

2022-04-11 / 7:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الإثنين، أنه في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا، ستستأنف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي موجه للمرتفقين أن “الشركات البحرية ستستأنف تدريجيا خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة بالمغرب وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 12 أبريل 2022، بالنسبة للمسافرين الراجلين وعلى متن الحافلات، ويوم الإثنين 18 أبريل 2022، بالنسبة للمسافرين على متن السيارات”.

وأشارت إلى أن الخطوط البحرية للرحلات المتوسطة والطويلة، التي تؤمن الرحلات بين ميناءي طنجة المتوسط والناظور والموانئ الإسبانية والفرنسية والإيطالية، استأنفت نشاطها بشكل تدريجي، ابتداء من اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

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