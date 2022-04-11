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المغرب.. نسبة ملء السدود بلغت 34.3 في المائة

2022-04-11 / 7:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة التجهيز والماء بأن حقينات السدود الرئيسية بالمملكة بلغت إلى غاية 11 أبريل 2022، أزيد من 5.52 مليار متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ 34.3 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول الوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى بالمملكة، أن حقينة السدود، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغت أزيد من 8.19 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدر بـ 50.8 في المائة.

وسجل سد الوحدة أهم حقينة بأزيد من 2.03 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدره 57.7 في المائة، مقابل 74.5 في المائة قبل عام.

ويأتي سد إدريس الأول في المرتبة الثانية بحقينة بلغت 508.6 مليون متر مكعب، بمعدل ملء قدره 45 في المائة مقابل 79 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (892 مليون متر مكعب).

وبمعدل ملء قدره 68.1 في المائة، يأتي سد واد المخازن في المركز الثالث بحقينة تناهز 458.5 مليون متر مكعب.

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