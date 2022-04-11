مخازن القمح وسفن الحبوب.. أوروبا تتهم روسيا بـ”تجويع العالم

هبة بريس _ وكالات

حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، روسيا مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لاسيما من خلال قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الروس “يتسببون بنقص (الأغذية). يقصفون مدنًا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم. هم يتسببون بجوع في عالمنا”.

وأضاف أن الجيش الروسي “يزرع القنابل في الحقول الأوكرانية فيما السفن الحربية الروسية حاصرت عشرات السفن المحملة بالقمح”.

وتابع “إنهم يقصفون ويدمرون مخازن القمح ويمنعون تصدير هذا القمح”.

وحذر بوريل من أنه، إضافة إلى المعارك العنيفة المحتدمة على الأرض في أوكرانيا “هناك معركة أخرى: معركة الخطاب”.

ورأى أنه فيما تسعى موسكو لتصوير العقوبات الغربية على أنها “مسؤولة عن ندرة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار”، فإن روسيا “تتسبب بجوع في العالم بمحاصرتها الموانئ، والقمح، وبتدمير مخازن القمح في أوكرانيا”.

وقال “كفوا عن إلقاء اللوم على العقوبات” مضيفا “أن الجيش الروسي هو من يتسبب بندرة المواد الغذائية”.

تأتي تصريحات بوريل عقب تحذير الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الدولة المنتجة الكبيرة للمحاصيل الزراعية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن تعطل الصادرات على خلفية غزو أوكرانيا في 24 فبراير معطوفا على العقوبات الغربية على روسيا، أثارا مخاوف من أزمة جوع عالمية.

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