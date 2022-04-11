الصورة من الارشيف

مخازن القمح وسفن الحبوب.. أوروبا تتهم روسيا بـ”تجويع العالم

2022-04-11 / 6:31 مساءً
6
هبة بريس _ وكالات

حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، روسيا مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لاسيما من خلال قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الروس “يتسببون بنقص (الأغذية). يقصفون مدنًا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم. هم يتسببون بجوع في عالمنا”.

وأضاف أن الجيش الروسي “يزرع القنابل في الحقول الأوكرانية فيما السفن الحربية الروسية حاصرت عشرات السفن المحملة بالقمح”.

وتابع “إنهم يقصفون ويدمرون مخازن القمح ويمنعون تصدير هذا القمح”.

وحذر بوريل من أنه، إضافة إلى المعارك العنيفة المحتدمة على الأرض في أوكرانيا “هناك معركة أخرى: معركة الخطاب”.

ورأى أنه فيما تسعى موسكو لتصوير العقوبات الغربية على أنها “مسؤولة عن ندرة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار”، فإن روسيا “تتسبب بجوع في العالم بمحاصرتها الموانئ، والقمح، وبتدمير مخازن القمح في أوكرانيا”.

وقال “كفوا عن إلقاء اللوم على العقوبات” مضيفا “أن الجيش الروسي هو من يتسبب بندرة المواد الغذائية”.

تأتي تصريحات بوريل عقب تحذير الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الدولة المنتجة الكبيرة للمحاصيل الزراعية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن تعطل الصادرات على خلفية غزو أوكرانيا في 24 فبراير معطوفا على العقوبات الغربية على روسيا، أثارا مخاوف من أزمة جوع عالمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية” تتعقب سلالتين “شقيقتين” لأوميكرون

الصحة العالمية” تتعقب سلالتين “شقيقتين” لأوميكرون

2022-04-11 / 8:32 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على تغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف

مجلس النواب يصادق على تغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف

2022-04-11 / 8:19 مساءً
Photo of بعد كشف ” عملية غير شرعية”.. فرنسا تطرد 6 جواسيس روس

بعد كشف ” عملية غير شرعية”.. فرنسا تطرد 6…

2022-04-11 / 7:53 مساءً
Photo of الجيش الروسي يجلي أكثر من 17 ألف شخص في يوم واحد

الجيش الروسي يجلي أكثر من 17 ألف شخص في…

2022-04-11 / 5:18 مساءً
Photo of ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض

ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على…

2022-04-11 / 3:55 مساءً
Photo of البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء

2022-04-11 / 2:21 مساءً
Photo of لافروف: العملية الروسية بأوكرانيا تهدف إلى إنهاء هيمنة أمريكا على العالم

لافروف: العملية الروسية بأوكرانيا تهدف إلى إنهاء هيمنة أمريكا…

2022-04-11 / 1:22 مساءً
Photo of وزير الداخلية الفرنسي: نتائج لوبان في الجولة الأولى دعوة للاستيقاظ

وزير الداخلية الفرنسي: نتائج لوبان في الجولة الأولى دعوة…

2022-04-11 / 10:49 صباحًا
Photo of ماكرون يشكر الفرنسيين على تصويتهم و يدعوهم للتكتل

ماكرون يشكر الفرنسيين على تصويتهم و يدعوهم للتكتل

2022-04-10 / 11:22 مساءً
Photo of رئاسيات فرنسا.. ماكرون و لوبان يصعدان إلى الدور الثاني

رئاسيات فرنسا.. ماكرون و لوبان يصعدان إلى الدور الثاني

2022-04-10 / 6:14 مساءً

‫6 تعليقات

  1. على حكام المغرب ان يستخلصوا درسا من هذه الازمة ويفكرون في زرع الحبوب على الصعيظ الوطني وتحلية مياه البحر. لدينا الشمس ورياح البحر لن يبق الا العقل المدبر لاستعال الطاق التي وهبنا بها الله.ولا نعتمد على الاخرين لضمان غذائنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق