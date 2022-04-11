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بسبب انتهاك حقوق النساء … حقوقيون يطالبون بتعديل مدونة الأسرة

2022-04-11 / 6:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب، إن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.

وأضاف، أن الفصل بطبيعته الفضفاضة والمبهمة تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.

وأوضح أن ارتهان اقتسام الممتلكات بوجود عقد “ودي” أو الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات يصعب من حماية حقوق المرأة العينية في الممتلكات التي تحققت بعد الزواج، لكون الأزواج المغاربة لا يقدمون على إبرام عقد منفصل بين الزوجين بخصوص تقاسم الممتلكات إلا بنسبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0.25% من الأزواج.

وحسب الحقوقي اعلاه فيتعذر على الكثير من الزوجات إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية الممتلكات التي يسجلها عادة الأزواج باسمهم.

ولفت إلى أن الحركة الحقوقية المغربية تطالب المشرع المغربي بضرورة إعادة النظر في الفصل 49 من مدونة الأسرة، خاصة بعد ما أقر وزير العدل أمام البرلمان المغربي بالثغرة القانونية التي تعتري الفصل وبضرورة مراجعته.
تدمير النساء
ويرى الخضري في تصريح لسبونتيك أن العديد من النساء أصبحن عرضة للتشريد ولتدمير رصيدهن المادي مباشرة بعد حصولهن على الطلاق، ما ينعكس على الأم وأطفالها التي تتمسك بحضانتهم.

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‫10 تعليقات

  3. هناك اتجاه لفرض بعض وجهات نزر من الافراد أطلقوا على تجمعاتهم اسماء فضفاضة قاسمها المشترك هو كفرد حقوقي، و كاننا كنا لعقود نعيش في زريبة!!!
    افراد المجتمع المغربي و اسره بريؤون من حقوقكم!!

  4. هاد خيي راه عندو شي زوجة قبح الله سعيها، ربما اذا شافوها الأطفال الصغار يهربوا منها، فحال هاد الماركات هما لكي يزروا الازواج ديالهم باش اطالبوا بتغيير شريعة رب العزة

  8. راه عندهوم الصح كتلقى امرأة كانت موظفة٤ وقالها خرجي من الوظيفة وجلست بناء على الطلب ديالو من بعد مكيتفاهموش كيطالقو وهي كتبقى لا وظيفة لا هي بحق

  10. كين تا العكس شي مرات المراة كتعول على الطلاق وكتخلي الراجل يخرج وتجمع الاثاث كولو وتخليه الله كريم لان ليس هناك سرقة بين الزوجين

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