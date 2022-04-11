البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،..مطالب بالتحقيق في كيفية صرف 44 مليار درهم

هبة بريس _ الرباط

عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه من “اختفاء الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، ”.

وتساءل محمد الغلوسي عن مأل صرف 44 مليار درهم وكيف صرف؟ و ايضا عن الأثر الغائب لهذا المبلغ عن واقع التعليم ؟.وكم من مؤسسات ومرافق شيدت؟ وما هو حجم اللوجستيك والتجهيزات التي تم اقتناؤها؟.

وشدد الغلوسي على أن ماحصل “فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجهود كبير لإيصالها إلى القضاء، والذي تفضل بفتح بحث قضائي بخصوص شكايتنا في الموضوع وأحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي دشنت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية وبعدها توالت الأبحاث بالاستماع إلى العديد من المسؤولين والمقاولين والموظفين. كما تم حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات وغيرها وامتد البحث لمدة تفوق ستة سنوات”.

وأكد الغلوسي في تدوينة له أنه “لما انتهى البحث التمهيدي وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بدا للنيابة العامة رأي يقول بإحالة ملف القضية حسب الجهات على المحاكم المختصة في جرائم المال العام وهكذا أحيل جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين. وما عدا ذلك لانعرف في الجمعية مصير باقي القضية ونتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى

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