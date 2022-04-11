شكيب بنموسى

البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،..مطالب بالتحقيق في كيفية صرف 44 مليار درهم

2022-04-11 / 5:42 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه من “اختفاء الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، ”.

وتساءل محمد الغلوسي عن مأل صرف 44 مليار درهم وكيف صرف؟ و ايضا عن الأثر الغائب لهذا المبلغ عن واقع التعليم ؟.وكم من مؤسسات ومرافق شيدت؟ وما هو حجم اللوجستيك والتجهيزات التي تم اقتناؤها؟.

وشدد الغلوسي على أن ماحصل “فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجهود كبير لإيصالها إلى القضاء، والذي تفضل بفتح بحث قضائي بخصوص شكايتنا في الموضوع وأحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي دشنت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية وبعدها توالت الأبحاث بالاستماع إلى العديد من المسؤولين والمقاولين والموظفين. كما تم حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات وغيرها وامتد البحث لمدة تفوق ستة سنوات”.

وأكد الغلوسي في تدوينة له أنه “لما انتهى البحث التمهيدي وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بدا للنيابة العامة رأي يقول بإحالة ملف القضية حسب الجهات على المحاكم المختصة في جرائم المال العام وهكذا أحيل جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين. وما عدا ذلك لانعرف في الجمعية مصير باقي القضية ونتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل ستعتمد وزارة التعليم “الإنجليزية” كلغة أجنبية أولى بدل “الفرنسية”?

هل ستعتمد وزارة التعليم “الإنجليزية” كلغة أجنبية أولى بدل…

2022-04-11 / 10:02 صباحًا
Photo of تنسيقية أساتذة التعاقد تحتج على الوزارة بمقاطعة برامج دعم التلاميذ

تنسيقية أساتذة التعاقد تحتج على الوزارة بمقاطعة برامج دعم…

2022-04-08 / 12:59 مساءً
Photo of طلبة مغاربة ناجون من الحرب يطرحون إمكانية إدماجهم داخل الجامعات الإسبانية

طلبة مغاربة ناجون من الحرب يطرحون إمكانية إدماجهم داخل…

2022-04-06 / 3:00 مساءً
Photo of تقرير: الإنتاج العلمي في المغرب لا يزال ضعيفا

تقرير: الإنتاج العلمي في المغرب لا يزال ضعيفا

2022-04-06 / 1:46 مساءً
Photo of أحداث عنف دامية بكلية الآداب بمرتيل.. والعمادة تندد

أحداث عنف دامية بكلية الآداب بمرتيل.. والعمادة تندد

2022-04-05 / 2:50 مساءً
Photo of مذكرة رسمية تمنع اخراج التلاميذ من الأقسام

مذكرة رسمية تمنع اخراج التلاميذ من الأقسام

2022-04-02 / 10:43 مساءً
Photo of وزارة بنموسى تعلن الشروع في التحويل المالي لبرنامج ” تيسير ”

وزارة بنموسى تعلن الشروع في التحويل المالي لبرنامج ”…

2022-04-01 / 9:29 مساءً
Photo of كلية الطب بالعيون تستضيف معهد من سويسرا وتوقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين

كلية الطب بالعيون تستضيف معهد من سويسرا وتوقيع اتفاقية…

2022-04-01 / 5:50 مساءً
Photo of “التعليم” تعلن انطلاق عملية التسجيل بالموسم الدراسي القادم

“التعليم” تعلن انطلاق عملية التسجيل بالموسم الدراسي القادم

2022-04-01 / 3:27 مساءً
Photo of محيط المؤسسات التعليمية بسطات…تحرشات واعتداءات

محيط المؤسسات التعليمية بسطات…تحرشات واعتداءات

2022-04-01 / 3:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق