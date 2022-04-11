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إسبانيا تستأنف عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب

2022-04-11 / 5:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

من المرتقب أن تشرع إسبانيا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، وذلك خلال فتح خطين جديدين من الجزر إلى الدار البيضاء وأكادير، بالإضافة إلى المسار الحالي المؤدي إلى العيون.

وذكرت صحيفة “أوروبا بريس”، أن عدد المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى الساحل الإسباني سنة 2021؛ بلغ 40 في المائة من عدد المهاجرين من دول أخرى. مشيرة إلى أنه تمت إعادة أكثر من 160 مهاجرا سريا من جزر الكناري إلى العيون.

وجاء قرار إعادة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، بعد اتفاق بين مدريد والرباط، وذلك على خلفية انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي تُوجت بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب

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تعليق واحد

  1. moi je ne comprends pas le cerveau de ces responsables au Maroc, comment garder des africains chez nous, pas de travail, vie très chère pour tout le monde, et ils ne pourront jamais aller en Europe, on les refuse d’ailleurs, ; pourquoi notre pays fait des choses comme si c’est une poubelle de l’Europe. je pense qu il vaut mieux pour le Maroc, s’il a encore un peu de dignité de chasser tous les africains qui errent dans les rues des villes, et à n’importe quels coins, on les trouve devant chaque stop. C’est inadmissible, nous ne sommes pas un bordel européens ni africains..

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