إسبانيا تستأنف عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب

هبة بريس _ الرباط

من المرتقب أن تشرع إسبانيا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، وذلك خلال فتح خطين جديدين من الجزر إلى الدار البيضاء وأكادير، بالإضافة إلى المسار الحالي المؤدي إلى العيون.

وذكرت صحيفة “أوروبا بريس”، أن عدد المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى الساحل الإسباني سنة 2021؛ بلغ 40 في المائة من عدد المهاجرين من دول أخرى. مشيرة إلى أنه تمت إعادة أكثر من 160 مهاجرا سريا من جزر الكناري إلى العيون.

وجاء قرار إعادة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، بعد اتفاق بين مدريد والرباط، وذلك على خلفية انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي تُوجت بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب

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