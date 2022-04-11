موعد عيد الفطر.. الفلك يقول كلمته

هبة بريس _ متابعة

في اليوم العاشر من شهر رمضان، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل شهر صيام المسلمين هذا العام 30 يوما.

وحسب ما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن الجروان، سيبدأ شهر شوال ويحل عيد الفطر يوم الاثنين الثاني من مايو المقبل، حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد الأول من مايو، متزامنا مع كسوف جزئي للشمس، تشهده أقصى أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي.

وقال الجروان إنه مع مغيب شمس نفس اليوم،يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة، وبالتالي فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية.

وتوقع الخبير الفلكي “توافقا تاما بين الدول العربية” على موعد نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك.

وكانت غالبية الدول العربية أعلنت السبت الموافق الثاني من أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك، باستثناءات قليلة بينها سلطنة عمان والأردن والمغرب.

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