تقرير.. قرابة 54 ألف فرنسي يقيم بالمغرب نصفهم تحصلوا على الجنسية المغربية

2022-04-11 / 4:02 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شكلت الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت نهاية الأسبوع الأخير حدثا بارزا في المشهد الاعلامي الفرنسي و الدولي معا، خاصة من خلال تحليل معطيات نتائج التصويت.

و من بين القراءات المثيرة للانتباه في نتائج التصويت على رئيس فرنسا القادم، نجد عدد المصوتين من خارج الجمهورية و بالضبط من المغرب المعروفة باحتضانها لجالية فرنسية مهمة.

و تصدر جون لوك ميلونشون، زعيم حركة فرنسا الأبية أصوات الفرنسيين المقيمين بالمغرب في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 43.12 في المائة، وتلاه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بنسبة 37.41 في المائة.

هذا الرقم اعتبره محللون سياسيون يعكس حجم و عدد الفرنسيين المقيمين بالمغرب حيث يتجاوز عدد المصوتين الفرنسيين بالمغرب حاليا عتبة الثمانية عشر ألفا من بين مجموع المقيمين الفرنسيين في المملكة.

و انقسمت مراكز التصويت على رئيس فرنسا المقبل على عدد من المدن المغربية علما أن تمثيلية فرنسا الديبلوماسية تتواجد بشكل مكثف في المغرب من خلال ست قنصليات عامة متمركزة في أكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة.

و أوردت تقارير رسمية أن عدد أفراد الجالية الفرنسية المقيمة بشكل قانوني و دائم في المغرب يصل لرقم 53900 مواطن فرنسي، و هم مسجلين في سجل الفرنسيين المقيمين في الخارج.

و يحتل فرنسيو المغرب المرتبة الثامنة عالميا من حيث الجالية الفرنسية المقيمة خارج الجمهورية، ويحمل 51 في المائة منهم الجنسيتين الفرنسية والمغربية وفق ما أكدته سلفا معطيات للخارجية الفرنسية.

و كان ذات التقرير قد كشف أن الفرنسيين المقيمين بالمغرب، يتمركزون بـ6 مدن، تتصدرها مدينة الدار البيضاء بـ22717 فرنسي، الرباط بـ10971 فرنسي، ثم مراكش بـ7605 فرنسيين، أكادير بـ5309 فرنسيين، فاس بـ3788 فرنسي، وطنجة 3434 فرنسي.

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