ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض
هبة بريس - وكالات
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه بـ”الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض”، وأنه أيضا “أنظف رجل على وجه الأرض”.
وخلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولينا، من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية، استغل ترامب الفرصة للإشادة بنفسه، واستعاد ما قال إنه حديث أجراه مع صديق قام بوصفه بأنه “أنظف” رجل على وجه الأرض.
وقال ترامب: “تعلمون أنني أخضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، وملايين الأوراق والوثائق، ولم يجدوا شيئا.. أعتقد أنني ربما أكون أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله”.
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3 تعليقات
الرئيس دونالد ترامب يستحق أن ينصب له تمثال تذكاري أو يطلق اسمه على مدينة مغربية تنشأ لهذا الغرض في اقاليمنا الصحراوية و ذلك عرفانا بموقفه البطولي من القضية الوطنية واعترافه بسيادة المغرب كاملة عليها. فهو رئيس الدولة الوحيد الجريء و الشجاع الذي سيظل يذكره التاريخ المغربي كصديق للمملكة بمداد من الفخر.
يقول الخالق الواحد الاحد :ولا تزكوا أنفسكم إن الله يزكي من يشاء .هل يكون دونالد ترامب أصدق ممن قال فيه الله سبحانه وتعالى :وإنك لعلى خلق عظيم .
إنما الكافر يبقى كافرا ما لم يتب إلى الله .
ترامب أكثر صدقا والدليل أنه أفصح او فضح المستور.واكثر جرأة على الحكام.