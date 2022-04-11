توقيف مسافر بمحطة طنجة المدينة وبحوزته 3570 قرص من “القرقوبي”
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده للمغادرة على متن القطار صوب مدينة القنيطرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 3570 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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5 تعليقات
هاذ الشي كثر ياربي سلامة
رمضان التعبد والروحانية وبنادم كيغيب عقلو بهاذ السم
اللهم هدي شبابنا للطريق المستقيم
يجب إعادة النظر للعقوبات المخصصة لهته الجرائم بتشديد العقوبات حتا تكون رادعا لكل من أراد القيام بالمتجارة في المخدرات …
غايدخل للحبس شي شهر واكل شارب معطي ويخرج يدير نفس الفعل 🤷♀️في نظري يجب استبدال العقوبات السالبة للحرية بالاعمال الشاقة