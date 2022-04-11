البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء

2022-04-11 / 2:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فاز شهباز شريف في تصويت برلماني اليوم الاثنين ليصبح رئيس وزراء باكستان المقبل بعد انتخابه بديلا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان.

أعلن ذلك أياز صادق، القائم بأعمال رئيس مجلس النواب، وقال إن شريف حصل على دعم 174 نائبا من أصل 342 عضوا.

وسيشكل شريف الآن حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس آب 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة.

ويشار إلى أن شهباز 70 عاما لمتعافي من مرض السرطان، قد دخل مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان وذو الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.

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