المكتب المديري للجامعة يجتمع غدا بالرباط و يعلن عن جدول أعماله

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال موقعها الرسمي على أن المكتب المديري للجامعة سيعقد يوم غد الثلاثاء 12 أبريل 2022 اجتماعا بمركب محمد السادس لكرة القدم.

و أكد بلاغ الجامعة أن جدول أعمال اجتماع المكتب المديري سيتضمن عددا من النقاط منها التحضير للجموع العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية.

كما سيعكف المكتب المديري لجامعة الكرة على مناقشة و التداول في الجدول الزمني للمنافسات الوطنية و كذا في الجدول الزمني للمنافسات الدولية وتنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم النسوية بالمغرب.

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