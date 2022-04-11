لافروف: العملية الروسية بأوكرانيا تهدف إلى إنهاء هيمنة أمريكا على العالم
هبة بريس - وكالات
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف لوضع نهاية لمسار الولايات المتحدة للهيمنة على العالم.
وقال لافروف عبر قناة “روسيا24”: “عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية”.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تخضع للغرب أبدا.
وأضاف لافروف: “روسيا، بما تملك من تاريخ وعادات، تعد واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية. يمكننا فقط أن نكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية من الأمن غير القابل للتجزئة”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
يبدوا ان الهيمنة الامريكية على العالم وفرضها عقوبات على الدول الضعيفة والمتوسطة لكن عند اصطدامها مع روسيا بدات هيمنتها في تراجع مستمر ..
القوي يأكل الضعيف في هذا العالم المظلم أكبر ظالمين على وجه الأرض امريكا ..
فالتحيى روسيا وتسقط امريكا عدوة الشعوب ومن معها من الحلفاء الاشرار.
ليس هناك حرب عالمية ثالثة بل ظهور روسيا كقوة عظمى اولى في العالم وكذلك عملتها ستكون الاقوى في العالم فسوف تدافع روسيا عن الحق في كل بقاع الارض عندها سيكون سببا في رسوخ اقدامها في القمه ويجب عليهاان تكشف مؤامراة الغرب ضد الانسانية..
بالتوفيق المستمر لروسيا ضد الناتو وامريكا ليتمكن العالم التخلص من استعمار الشعوب فكرياً ومالياً واحتلاليا..
انها ثمار النصر الروسي تتجلى في اول نتائج الحرب على الغرب الغبي النصر لها لكل قوة ضعف..