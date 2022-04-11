الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس
سيرغي لافروف

لافروف: العملية الروسية بأوكرانيا تهدف إلى إنهاء هيمنة أمريكا على العالم

2022-04-11 / 1:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف لوضع نهاية لمسار الولايات المتحدة للهيمنة على العالم.

وقال لافروف عبر قناة “روسيا24”: “عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تخضع للغرب أبدا.

وأضاف لافروف: “روسيا، بما تملك من تاريخ وعادات، تعد واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية. يمكننا فقط أن نكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية من الأمن غير القابل للتجزئة”.

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‫6 تعليقات

  1. يبدوا ان الهيمنة الامريكية على العالم وفرضها عقوبات على الدول الضعيفة والمتوسطة لكن عند اصطدامها مع روسيا بدات هيمنتها في تراجع مستمر ..

  4. ليس هناك حرب عالمية ثالثة بل ظهور روسيا كقوة عظمى اولى في العالم وكذلك عملتها ستكون الاقوى في العالم فسوف تدافع روسيا عن الحق في كل بقاع الارض عندها سيكون سببا في رسوخ اقدامها في القمه ويجب عليهاان تكشف مؤامراة الغرب ضد الانسانية..

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