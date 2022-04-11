محمد الصديقي

وزير الفلاحة: “لولا مخطط المغرب الأخضر لكانت الوضعية كارثية”

2022-04-11 / 1:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، على ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “لولا مخطط المغرب الاخضر والمجهودات التي تم القيام بها خلال السنوات العشر الماضية لكانت الحالة كارثية”.

وأضاف الوزير مخاطبا البرلمانيين بالقول “خصنا نشوفو جنابنا والدول اللي حدانا، فإسبانيا المواطنين كياخدو الزيت بالكوطا..”

وشدد الصديقي على أن جميع المنتجات الفلاحية متوفرة في الأسواق، معترفا بارتفاع الأسعار ومسترسلا بالقول “خصنا نعرفو الأسباب، الطماطم وقفنا تصديرها، و الوزارة تتوصل مع المصدرين والمهنيين لضبط هذه الأسعار”.

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‫2 تعليقات

  1. عن اي مخطط اخضر تتحدث ام ان التطبيل وصل بك لتغطية الشمس بغربال
    مخطط فاشل كفشل سياساتكم و فشل تدبيركم لامور المواطن

  2. لا حول و لا قوة الا بالله . هل المخطط الاخضر هو من ياتي بالامطار و يسقي الارض . ارجعوا الى الله و قولوا لولا رحمة الله بنا و لطفه . وليس برنامج مغرب الاخضر . ارجعوا الى الله ..

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