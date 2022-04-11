وزير الفلاحة: “مخزون المياه وصل لحد ماعمرنا شفناه منذ سنوات”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أنه بسبب الظرفية العالمية الصعبة والظروف المناخية، فقد تميزت السنة الفلاحية الى نهاية فبراير بحالة عجز تاريخية في التساقطات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “مخزون مياه وصل لحد عمرنا شفنامنذ سنوات.. وهادشي أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي “.

وأضاف الصديقي، أن الوزارة قامت بإجراءات لدعم مربي الماشية بمليون قنطار من الشعير المدعم استفاد منها 175 شخص، في المناطق المتضررة، مشيرا الى أنه مع تفاقم عجز الأمطار وبتعليمات ملكية تم وضع برنامج استثنائي لدعم الفلاحين بكلفة 10 ملايير دعم يتم صرفها وفق معايير وشروط معلومة.

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