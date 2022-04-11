وزير الفلاحة: “مخزون المياه وصل لحد ماعمرنا شفناه منذ سنوات”

2022-04-11 / 12:33 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أنه بسبب الظرفية العالمية الصعبة والظروف المناخية، فقد تميزت السنة الفلاحية الى نهاية فبراير بحالة عجز تاريخية في التساقطات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “مخزون مياه وصل لحد عمرنا شفنامنذ سنوات.. وهادشي أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي “.

وأضاف الصديقي، أن الوزارة قامت بإجراءات لدعم مربي الماشية بمليون قنطار من الشعير المدعم استفاد منها 175 شخص، في المناطق المتضررة، مشيرا الى أنه مع تفاقم عجز الأمطار وبتعليمات ملكية تم وضع برنامج استثنائي لدعم الفلاحين بكلفة 10 ملايير دعم يتم صرفها وفق معايير وشروط معلومة.

ما رأيك؟
المجموع 86 آراء
28

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد: “النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمهنيي قطاع الثقافة أولوية للوزارة”

بنسعيد: “النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمهنيي قطاع الثقافة أولوية للوزارة”

2022-04-12 / 2:26 مساءً
Photo of رغم تفحمه.. عطاء النخيل يستمر بواحة أوفوس بالراشيدية “فيديو”

رغم تفحمه.. عطاء النخيل يستمر بواحة أوفوس بالراشيدية “فيديو”

2022-04-12 / 1:59 مساءً
Photo of بسبب أسعار المحروقات.. أرباب محطات الوقود يعتزمون الإضراب

بسبب أسعار المحروقات.. أرباب محطات الوقود يعتزمون الإضراب

2022-04-12 / 1:55 مساءً
Photo of أرباب الحمامات يراسلون بركة لصرف دعم “الكسالة” و”الطيابة”

أرباب الحمامات يراسلون بركة لصرف دعم “الكسالة” و”الطيابة”

2022-04-12 / 12:52 مساءً
Photo of السكوري: “الاستثمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة”

السكوري: “الاستثمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة”

2022-04-12 / 12:18 مساءً
Photo of سلطات الناظور تستعد لإعادة فتح معبر مليلية المحتل

سلطات الناظور تستعد لإعادة فتح معبر مليلية المحتل

2022-04-12 / 12:06 مساءً
Photo of أمن العيون ينهي نشاط تجار مخدرات بعد كمين أطاح بيهم

أمن العيون ينهي نشاط تجار مخدرات بعد كمين أطاح…

2022-04-12 / 11:55 صباحًا
Photo of موزعو الغاز يعلنون التوقف عن التوزيع ليومين بجهة فاس مكناس

موزعو الغاز يعلنون التوقف عن التوزيع ليومين بجهة فاس…

2022-04-12 / 11:49 صباحًا
Photo of حاولا الهجرة إلى أوربا بوثائق مزورة.. توقيف جزائريين بمطار أكادير

حاولا الهجرة إلى أوربا بوثائق مزورة.. توقيف جزائريين بمطار…

2022-04-12 / 11:32 صباحًا
Photo of إحباط محاولة للهجرة السرية ضواحي طرفاية

إحباط محاولة للهجرة السرية ضواحي طرفاية

2022-04-12 / 10:53 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق