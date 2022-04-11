السكوري: “تدخلت شخصيا لتوقيف تسريح عدد من عمال المقاولات”

2022-04-11 / 12:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مجهودات الحكومة لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب.

وتحدث الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، عن البرامج التي أطلقتها الحكومة وفي مقدمتها برنامج أوراش وفرصة …

وأضاف الوزير قائلا “أهم حاجة فقضية التشغيل هو تواجدنا ترابيا”، مسترسلا بالقول “بالتنسيق مع وزير الداخلية توصلت مع العمال والولاة باش فينما كيكون شي مشكيل متعلق بتسريح العمال خاصني يكون فخباري كوزير وكنتدخلو مع النقابات ومع كل الفاعلين باش نوقفوه والحمد لله توقفنا فعدد من الحالات”. يؤكد السكوري

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