إدارة السجون تكشف تفاصيل تنقيل مدير سجن العرائش إلى بركان

هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن تنقيل مدير السجن المحلي العرائش 2 لتولي إدارة السجن المحلي بركان 2 جاء في إطار الحركة الانتقالية التي تنظمها المندوبية العامة باستمرار.

وأوضحت المندوبية العامة، أن هذه الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية بالمؤسسات السجنية من أجل تأطير أنسب لهذه المؤسسات والاستجابة للحاجيات المستجدة بهذا الخصوص، مؤكدة أنه لم يكن لهذا التنقيل أي طابع تأديبي أو عقابي.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية العامة، ردا على مقالات بعض المواقع الالكترونية، والتي تزعم قيام المندوبية العامة بتنقيل مدير السجن المحلي العرائش 2 إلى السجن المحلي بركان 2 بعد “قيامه بقطع الماء عن نزلاء السجن المحلي بالعرائش انتقاما منهم”.

واعتبرت أن مزاعم قيام المدير السابق للسجن المحلي العرائش 2 بقطع الماء عن نزلاء المؤسسة تعد “مزاعم عبثية ولا أساس لها من الصحة، حيث إن النزلاء يستفيدون من الماء بشكل عادي”.

كما أن المندوبية العامة، يضيف المصدر، لم يسبق لها أن تلقت أي شكاية بهذا الخصوص سواء من طرف النزلاء أو من عائلاتهم، مردفا بالقول “ولو كانت هذه المزاعم صحيحة، لقامت المندوبية العامة بفتح تحقيق في الواقعة المفترضة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعني إذا اقتضى الأمر ذلك، عوض تكليفه بمهمة إدارة السجن المحلي بركان 2، والذي يعتبر من المؤسسات الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا”.

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