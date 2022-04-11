الخطوط السعودية تضيف مراكش إلى شبكة رحلاتها الصيف المقبل

2022-04-11 / 10:30 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الخطوط السعودية عن خططها للصيف المقبل حيث أضافت مدينة مراكش إلى وجهاتها العشر الحديثة التي تم الإعلان عنها مطلع فبراير من العام الحالي .

وكشفت الخطوط السعودية عن موعد إطلاقها لثلاث من وجهاتها العشر الحديثة ،مشيرة الى ان الرحلات إلى مراكش في المملكة المغربية ستنطلق نهاية شهر مايو المقبل، تليها وجهتا ملقا و برشلونة في إسبانيا في نهاية شهر يونيو المقبل.

ويأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها الخطوط السعودية بعنوان “صيفك وجهات ” بهدف توسيع شبكة الرحلات الدولية وتشغيل محطات دولية جديدة من أجل تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها واستهداف المحطات التي تشهد طلبا متزايدا للسفر للمملكة، وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعا إلى الأسطول الحالي.

وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى مراكش في 30 مايو 2022 انطلاقا من جدة، وتعد بذلك ثاني محطات الخطوط السعودية في المغرب بعد الدار البيضاء، بينما يبدأ تشغيل الرحلات إلى كل من ملقا و برشلونة في 30 يونيو 2022 من الرياض وجدة.

وقالت الخطوط السعودية إن خطتها التشغيلية في قطاعها الدولي تحظى بالتطور المستمر من أجل زيادة حصتها من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السياح والزوار والحجاج والمعتمرين.

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