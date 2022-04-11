التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
الصورة من الارشيف

هل ستعتمد وزارة التعليم “الإنجليزية” كلغة أجنبية أولى بدل “الفرنسية”?

2022-04-11 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بلاغا يروج لزعم الوزارة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنية أولى بدل اللغة الفرنسية.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة أنه “على اثر تداول بلاغ منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يزعم ان الوزارة ستشرع في إلغاء اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر.”.

وإذ تؤكد الوزارة ان هذا البلاغ مفبرك، فإنها تجدد التذكير ان البلاغات الرسمية تنشر ببوابتها الرسمية وبصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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‫4 تعليقات

  2. لن يتحقق هذا المشروع حتى إن اقرت وزارة التربية الوطنية تنفيذه فالتلاميذ في الابتدائي لايتقنون حتى لغتهم الأصلية قراءة وكتابة فكيف بالإنجليزية ثم إنه لا توجد الأطر الكافية لتدريس هذه المادة هناك خصاص كبير في الأساتذة. صار التعليم في بلادنا كذاك الغريق الذي يلوح بيديه طالبا النجدة ولا أحد يعرف الوسيلة التي سينقذ بها هذا الغريق.

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