هل ستعتمد وزارة التعليم “الإنجليزية” كلغة أجنبية أولى بدل “الفرنسية”?

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بلاغا يروج لزعم الوزارة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنية أولى بدل اللغة الفرنسية.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة أنه “على اثر تداول بلاغ منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يزعم ان الوزارة ستشرع في إلغاء اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر.”.

وإذ تؤكد الوزارة ان هذا البلاغ مفبرك، فإنها تجدد التذكير ان البلاغات الرسمية تنشر ببوابتها الرسمية وبصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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