تقرير: المغرب ضمن 4 دول عربية تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح

هبة بريس

كشف تقرير حديث، أن المغرب يمتلك إمكانات هائلة من طاقات الرياح.

التقرير الصادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي، صنف المغرب ضمن أربع دول عربية تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح، تساعدها في تحقيق طفرة بنسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وتم تصنيف المغرب، الى جانب كل من مصر والجزائر وسلطنة عمان، مشيرا إلى التحديات التي أمامها لتصبح أسواقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع طاقة الرياح واستغلال الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها.

وحسب موقع “الجزيرة نت”، فتفيد المؤشرات الرئيسية لسنة 2021، أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة تصل إلى 3950 ميغاوات بنسبة 37% من القدرة الإجمالية المنجزة، وتصل القدرة الكهربائية المنشأة من مصدر الرياح إلى 1430 ميغاوات بحصة 13.40% في القدرة الإجمالية المنجزة، ويصل عدد الرخص في إطار القانون (09-13) إلى 15 رخصة لطاقة الرياح.

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