طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح بالقرب من السواحل، مع مرور سحب ستصبح أكثر كثافة خلال الزوال والليل بالسواحل الوسطى والسهول الشمالية-الغربية مع نزول قطرات أو أمطار ضعيفة متفرقة.

وستنزل خلال الليل أمطار أو زخات رعدية بالواجهة المتوسطية والريف والسايس والأطلسين الكبير والمتوسط، مع تساقطات ثلجية خلال الليل بقمم الريف والأطلس المتوسط.

كما أنه من المرتقب تناثر حبات رملية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وهبوب رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و19 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة عموما بباقي جهات البلاد. أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطانطان، وهائجا بالجنوب وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال الليل.

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