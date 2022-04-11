طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-11 / 9:21 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح بالقرب من السواحل، مع مرور سحب ستصبح أكثر كثافة خلال الزوال والليل بالسواحل الوسطى والسهول الشمالية-الغربية مع نزول قطرات أو أمطار ضعيفة متفرقة.

وستنزل خلال الليل أمطار أو زخات رعدية بالواجهة المتوسطية والريف والسايس والأطلسين الكبير والمتوسط، مع تساقطات ثلجية خلال الليل بقمم الريف والأطلس المتوسط.

كما أنه من المرتقب تناثر حبات رملية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وهبوب رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و19 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة عموما بباقي جهات البلاد. أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطانطان، وهائجا بالجنوب وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال الليل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: المغرب ضمن 4 دول عربية تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح

تقرير: المغرب ضمن 4 دول عربية تمتلك إمكانات هائلة…

2022-04-11 / 9:58 صباحًا
Photo of لفتيت يعلن عن إنتخابات جزئية بجهتي العيون وكلميم

لفتيت يعلن عن إنتخابات جزئية بجهتي العيون وكلميم

2022-04-11 / 9:39 صباحًا
Photo of نازلة تحرش مزدوجة في حق شرطيتين تتهمان مسؤولا أمنيا بالجديدة

نازلة تحرش مزدوجة في حق شرطيتين تتهمان مسؤولا أمنيا…

2022-04-10 / 10:16 مساءً
Photo of منذ بداية الجائحة.. المختبرات المغربية أجرت قرابة 11 مليون ونصف من الكشوفات

منذ بداية الجائحة.. المختبرات المغربية أجرت قرابة 11 مليون…

2022-04-10 / 8:32 مساءً
Photo of 68 إصابة بكورونا بالمغرب ولا وفيات بآخر 24 ساعة

68 إصابة بكورونا بالمغرب ولا وفيات بآخر 24 ساعة

2022-04-10 / 3:34 مساءً
Photo of تاونات..اعتقال رئيس جماعة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات .

تاونات..اعتقال رئيس جماعة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات .

2022-04-10 / 2:59 مساءً
Photo of درك كلميم يحبط عملية للتهريب ويحجز طن من مخدر الشيرا

درك كلميم يحبط عملية للتهريب ويحجز طن من مخدر…

2022-04-10 / 1:41 مساءً
Photo of المعتصم : المغرب مقبل على زمن صعب نتيجة الحرب باوكرانيا

المعتصم : المغرب مقبل على زمن صعب نتيجة الحرب…

2022-04-10 / 12:53 مساءً
Photo of أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج تنموي للاحياء موازي للأوراش الكبرى

أكادير : فدرالية اليسار بالمجلس الجماعي تطالب بإعداد برنامج…

2022-04-10 / 10:57 صباحًا
Photo of شبكة حقوقية : أمراض مزمنة ناتجة عن التلوث البيئي باتت مقلقة جدا

شبكة حقوقية : أمراض مزمنة ناتجة عن التلوث البيئي…

2022-04-09 / 7:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق