ماكرون يشكر الفرنسيين على تصويتهم و يدعوهم للتكتل
هبة بريس ـ وكالات
شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل الفرنسيين الذين صوتوا له، خلال كلمته الأولى بعد وصوله للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد.
وقال ماكرون خلال الكلمة: ” أشكر كافة الفرنسيين الذين صوتوا لي”.
ودعا إيمانويل ماكرون بعد التأهل إلى الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، إلى ” تجاوز الخلافات والتجمع في حركة وطنية موحدة من أجل بلدنا”.
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6 تعليقات
هلى مايبدو ان الفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة ستكون لصاح السيد الفرنسي ايمانويل ماكرون…والمسرحية ستبدا من هنآ بالنسبة للشعب الفرنسي هههههههههههه.
ماذا سيكون مصير الشعب الفرنسي إذا فاز السيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذه الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة مرة أخرى…أظن أنها مهزلة لهم هههههههههههه.
سواء فاز بهذه الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة او خسر ؛. ففرنسا لن تتغير سيظل الميز والقهر والتعسف والسيطرة على الشعب يغلب عليها…
هل صوت المهاجرين سيكون له دور في هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة؟؟؟؟؟
أغلبية الشعب الفرنسي رافضين تماما الرئيس ايمانويل ماكرون بالجولة التانية لهذه الاستحقاقات الانتخابية…
كيف يعقل ان يقوموا الشعب الفرنسي باعطاء صوتهم مرة أخرى إلى ايمانويل ماكرون بهذه الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة لا يكفيهم ماذا فعل لهم خلال توليه الرئاسة في المرحلة الأولى والآن يعيدون الكرة مرة أخرى… هههههههههههه. ستصبحون أضحوكة العالم..