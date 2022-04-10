ماكرون يشكر الفرنسيين على تصويتهم و يدعوهم للتكتل

هبة بريس ـ وكالات

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل الفرنسيين الذين صوتوا له، خلال كلمته الأولى بعد وصوله للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد.

وقال ماكرون خلال الكلمة: ” أشكر كافة الفرنسيين الذين صوتوا لي”.

ودعا إيمانويل ماكرون بعد التأهل إلى الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، إلى ” تجاوز الخلافات والتجمع في حركة وطنية موحدة من أجل بلدنا”.

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