بعد التقارب الأخير.. شركة طيران إسبانية تدشن خطا جويا جديدا مع المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مباشرة بعد الزيارة التاريخية لبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط، أعلنت شركة طيران إسبانية عن إطلاقها لرحلات جديدة مع المملكة المغربية من خلال خط جوي جديد سيربط جزر الكناري و مدينة فاس.

و في هذا الصدد، أكدت شركة الطيران الإسبانية “بينتر” أنه و بتنسيق تام مع السلطات المغربية، تقرر إطلاق خط جوي جديد يربط جزيرة كناريا الكبرى بمدينة فاس، اعتبارا من يوليوز المقبل.

و أوضحت شركة الطيران الإسبانية أنها تعمل على رفع قدرتها في اتجاه المغرب لصيف 2022 بأزيد من 34 ألف مقعد، حيث تقرر أن تربط طائرات” بينتر” مدينة مراكش بجزيرة ماديرا البرتغالية، مع إطلاق خط كناريا الكبرى-كلميم.

هذا و ستضاعف الشركة الإسبانية كذلك من الطاقة الاستعابية لطائراتها التي تربط سلفا بين جزر الكناري و أكادير و الداخلة و العيون و مراكش.

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