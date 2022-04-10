الداخلية تعلن عن إنتخابات جزئية في 37 جماعة ترابية

ع محياوي _ هبة بريس

صدر قرار لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يقضي بإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية، في يوم الخميس 12 ماي المقبل، وذلك بـ37 جماعة ترابية.

وأوضح القرار، أن الحملة الانتخابية ستبتدئ يوم الجمعة 29 أبريل وتنتهي يوم الأربعاء 11 ماي.

ودعا المصدر ذاته، كل مترشح إلى إيداع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة الإدارة المحلية ابتداء من يوم الاثنين 25 أبريل 2022، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 28 أبريل.

وهذه لائحة الجماعات المعنية بجهة فاس/ مكناس:

إقليم مولاي يعقوب :

_ جماعة عين بوعلي ، رقم الدائرة الانتخابية 2 ، عدد المقاعد 1.

إقليم صفرو:

_ جماعة تازوطة، رقم الدائرة الانتخابية 1, عدد المقاعد، 1.

_ جماعة بئر طم طم، رقم الدائرة الانتخابية 3 ، عدد المقاعد 1.

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