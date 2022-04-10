مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

هبة بريس ـ نجلاء مزيان

استطاع مسلسل بابا علي في جزئه الثاني و الذي تبته القناة الامازيغية الثامنة خلال رمضان هذه السنة بعد الإفطار باللهجة السوسية ” تشلحيت ” الوصول إلى قائمة الأكثر تداولا على ” يوتيوب ” حيث احتلت الحلقة الأولى من الجزء الثاني المرتبة الثالثة في الـ”ترند” المغربي ، رغم زحمة الأعمال التليفزيونية في شهر رمضان 2022.

فكما حدث في الجزء الأول من مسلسل بابا علي السنة الماضية ، فقد لفت الجزء الثاني من المسلسل انتباه الجمهور المغربي، ما منحه مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية المغربية.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط في علاقته بمحيطه العائلي والمجتمعي داخل قرية أمازيغية محاطة بغنى الطبيعة والتراث المغربي، أما قصة باب علي فهي مستوحاة من شخصية “علي بابا ” الأسطورية.

و تم تصويره بدوار تاكموت منطقة تلات نياعقوب اقليم الحوز من إخراج مصطفى أشاور، سيناريو، وحوار الفنان أحمد نتاما، كما شارك في الجزء الأول والثاني نخبة من ألمع نجوم الشاشة المغربية كالفنان الحسين بارادواز، وعبد اللطيف عاطف، وأحمد نتما، وأحمد عوينتي، والحسن شاشاو، ومصطفى الصغير، ومحمد قيمرون، الزاهية الزهيري، لحسن جكار يزم، العربي الهداج، خديجة سكارين…

هذا وقال لحسن جكار يزم اليد اليمنى لشخصية الداغور في مسلسل بابا علي أن القناة الامازيغية الثامنة تنافس اليوم القنوات المغربية الأخرى على نسب المشاهدة العالية وكذلك على الطونطونس المغربي.

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