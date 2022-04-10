مصادر خاصة: إقالة حاليلوزيتش عارية من الصحة والجامعة لا تفكر في إقالته حاليا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تداولت مجموعة من الصفحات و المنابر خلال الآونة الأخيرة معطيات تفيد بانفصال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع وحيد حاليلوزيتش مدرب الأسود.
و في هذا الصدد، أفادت مصادر خاصة أن أخبار إقالة البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي عارية من الصحة و لا أساس لها.
و أضافت ذات المصادر بأن المكتب الجامعي لم يناقش موضوع الانفصال مع مدرب المنتخب الأول و لا توجد حاليا أي نية في التخلي عن خدماته و إقالته.
هذا و كانت تقارير أشارت لتشنجع العلاقة بين وحيد حاليلوزيتش و الجامعة خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمدرب البوسني لإحدى المنابر الإعلامية الدولية.
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تعليق واحد
من لا يفكر في مصلحة المنتخب الوطني هم من يطلب باقالة المدرب.اشخاص دون المستوى المطلوب……