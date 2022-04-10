الأمن يداهم مقهى “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي بأحفير
هبة بريس : وجدة
داهمت مصالح الأمن الوطني بأحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان، مقهى معدة لتقديم “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي ، وهو ما أسفر عن توقيف قاصرات وزبناء، فضلا عن حجز عدد من “النرجيلات” والمادة التبغية “معسل”.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المقهى التي تمت مداهمتها تقع بالقرب من مركز السوسيو رياضي، حيث كانت محل العديد من الشكايات من طرف المواطنين وهيئات حقوقية ،في حين لم تكشف إن كانت تشتغل في وضعية قانونية من عدمها.
وهذا، أخضعت مصالح الأمن جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة العامة.
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18 تعليقات
غريب امر هذه الدولة من المفروض نزع رخصة صاحب المقهى لأن هناك حانات الخمر مفتوحة تقوم ببيع الخمر بالعلن و لما يشتري احد قنينة و احدة يذهبون به الى السجن ما هده اللعبة..
مقاهي الشيشة موجودة في جميع مدن المملكة و السلطات المحلية منحتهم الرخصة بقوة القانون فلماذا يتم إيقاف الشباب العاطل بتهمة الشيشا
والخمر يباع علنا بالأسواق الكبرى و الحانات مفتوحة ليلا و نهارا فلماذا يتم توقيف المواطن بتهمة السكر الحشيش يباع بالأحياء الشعبية علنا ويهرب عن طريق الحدود فلماذا يتم توقيف الشباب التائه بتهمة التعاطي للمخدرات..
على الحكومة اتخاد قرار جرئ وعدم إعطاء الرخص لان الدولة لها وجهان لمحاربة المخدرات لأنها هي تعطي الرخص وتمنع تارة أخرى الشباب المتعاطي لمخدر الشيشة ما شاءالله على بلادنا الاسلامية..
الذي يجب أن يعتقل هو صاحب المقهى والمسؤول المرتشي الذي سمح له بذلك وليس العاملين فيها ومرتادوها..
ويبقى السؤال من اعطى الرخص للمقاهي والحانات والعلب الليلية الخمور تباع في الاسواق في بلد اسلامي…
الرجوع الى الاصل هو الصواب كثير من الحقوق والحريات اصبحت تستخدم في غير محلها واصبحت السيبة تعم البلاد وامام اعين الناس والمخزن ينظر ولا يحرك ساكنا ..
انها الكارثة يجب متابعة أصحاب المقاهي وبائعي الشيشة بأقصى العقوبات تخدير عقول الشباب شيء خطير لايجب السكوت عنه يجب نزع وعدم اعطاء الرخص الشيشة..
مثل هذه المقاهي هي مقر للبغاء والدعارة مع فتيات في مقتبل العمر وكذلك لبيع المسروقات من هواتف وحواسب اللهم اهدي شبابنا ..
يجب إغلاق مقاهي الشيشة بصفة نهائية
لأنها تعتبر أوكار لتفريخ دعارة القاصرين في المغرب …
أغلب المشاريع الخارجة عن القانون عادة تكون في ملك موظفي الدولة خصوصا الداخلية والصحة وما شابه ذالك ولا من رقيب او محاسب ..
احسن شيء قامت به السلطات يجب تنظيف المغرب من هذه الظاهرة الخطيرة اللتي حرفت الشبان والشبات واغلاق جميع المقاهي..اللهم استرنا
اصحاب المناصب هم الذين يخترقون القانون بالقيام بأنشطة محظورة مثل الحانات ومقاهي شيشة…
مقاهي شيشا ومقاهي القمار والملاهي ليلية معروفين على الصعيد الوطني هم لبرلمانين ورجال سلطة والدركيون ورجال شرطة وموظفين ..
الفساد والانحلال الأخلاقي مخطط له من العملاء والخونة الداخليين وناشري الفساد ..
للاسف نجد أن أكثر اصحاب الفساد هم أصحاب السلطة الذين يتربعون فوق القانون غياب المحاسبة والمراقبة نتمنى من القضاء تحريك مساطر المتابعة في حقهم…
يجب سن حملة وطنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي يروح ضحيتها القاصرين ومحاربة أصحاب المقاهي الشيشة ومتابعتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
نتمنى مداهمة أماكن اخرى اكتر خطورة اما هذا المكان فسهل الوصول إليه لأنه متداول كما يجب محاربة كل اماكن الشيشة ومنع استيرادها..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بلد التناقض وزارة ترخص وتبيع ووزارة تلقي القبض على المستهلكين..