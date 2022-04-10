منذ بداية الجائحة.. المختبرات المغربية أجرت قرابة 11 مليون ونصف من الكشوفات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انخفاض ملحوظ في عدد الكشوفات المخبرية اليومية خلال الشهرين الأخيرين و ذلك بعد تحسن المؤشرات و المعطيات الوبائية في المغرب و هو ما ساهم في تراجع نسبة الإقبال على المختبرات لإجراء تحاليل pcr.
و أكدت وزارة الصحة أنه و منذ بداية الجائحة ليومنا هذا، تم إنجاز قرابة 11 مليون و نصف من الكشوفات المخبرية لكوفيد 19، و قد وصل الرقم بالضبط ل 11 مليون و 337 ألف و 119 تحليلة منجزة بالمختبرات العمومية و الخاصة ببلادنا.
و خلال الأربع و عشرون ساعة الأخيرة، لم يتعد عدد التحاليل المنجزة بمجموع التراب الوطني رقم 5452 كشف مخبري وفق النشرة الإخبارية لوزارة الصحة كانت نتيجة 68 كشفا منه إيجابيا.
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3 تعليقات
الحمد لله الوضع غادي فتحسن
اللهم رفع عنا الوباء
توحشت الحياة الطبيعية بلا خوف