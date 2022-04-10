الإبراهيمي: “حان الوقت ليلج مغاربة العالم وطنهم دون أي بروتوكول صحي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية أن المعطيات و المؤشرات الوبائية التي تحسنت بشكل كبير في بلادنا و أصبح متحكم فيها باتت تفرض على السلطات إلغاء الشروط و البروتوكولات الصحية على مغاربة العالم الوافدين على المملكة.
و قال الإبراهيمي في تدوينته الأسبوعية المعتادة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “الفرج قريب مع فتح الحدود البحرية، سعد الكثيرون ببيان وزارة الصحة و الذي يخفف من شروط ولوج المغرب عبر الحدود البحرية أي إعطاء الاختيار للقادمين بين الإدلاء بجواز التلقيح أو بالتحليلة السلبية داخل أجل 72 ساعة”.
و أضاف الخبير الصحي: “هاته التوصيات أصدرها أغلب الخبراء في الميدان مع ترك الدول الأخرى تقرر ما تشترطه لدخول المغاربة إلى أراضيها و لكن الجميع استغرب و تفاجئ بعدم توسيع هذا القرار ليشمل المتوافدين على المغرب جوا”.
و زاد قائلا:”و كأن الفيروس يفرق بين ذوات راكبي الطائرات و البواخر و السيارات، وكلي أمل أن تكتمل فرحة مغاربة العالم و فرحتنا في الأيام القليلة القادمة، و حتى نحافظ على مصداقيتنا مقاربتنا العلمية”.
و ختم:”موازاة مع ذلك، أظن أنه حان الوقت ليفتح نقاش واسع حول حق المغاربة في ولوج بلدهم دون أي شروط بتسطير بروتوكولات واضحة لاستقبلاهم حال وصولهم للمغرب”.
7 تعليقات
Le gouvernement marocain préfère nous plumer alors que tout le monde sait que les vaccins et tests pcr ne servent plus à rien.
الجيل الأول من مغاربة العالم كانو يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس مند الستينات من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب وساهم في الاقتصاد الوطني والمحلي ولكن ما دا قدم لهم مقابل دالك هناك من تم الاستلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق وأصبح يترامى بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وفي الاخير يجد نفسه بين حليين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او في عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالسكري وارتفاع الضغط الشي يؤتر على الأجيال القادمة من أبنائهم الدين يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها وبدون حل مشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة
ياربي افتحوا لينا
نعم حان الاوان لرفع القيود والشروط لدخول المغاربة لوطنهم
دابا ولا الانسان باش يدخل لبلادو خاصو ماهي وما لونها
ياك دابا الوضع تحسن اوا وعلاش باقيين هاذ الشروط
حتى ولو رفعت الشروط يجب الالتزام بالتدابير الوقائية حتى لا نعود لنقطة 0