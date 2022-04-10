يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت نيبر

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الممثل الكوميدي المغربي محمد باسو عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” عن مشاركته في عمل سينمائي عالمي.

و يجري تصوير مشاهد العمل السينمائي “the loste princess” لمخرجه المغربي هشام حجي، حاليا بمدينة ورزازات ” بمشاركة النجم العالمي روبرت نيبر و نجوم آخرون.

و نشر الكوميدي المغربي محمد باسو صورة تجمعه بالممثل الأمريكي عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالى:” مرحبا من الجنوب”.

و في سياق منفصل، يطل الكوميدي المغربي على جمهوره عبر سلسلة كوميدية “الفلوكة” لمخرجتها إلهام العلمي، بمشاركة كل من الفنان حسن فولان، و الفنانة فضيلة بنموسى.

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