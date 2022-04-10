يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت نيبر

2022-04-10 / 7:27 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الممثل الكوميدي المغربي محمد باسو عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” عن مشاركته في عمل سينمائي عالمي.

و يجري تصوير مشاهد العمل السينمائي “the loste princess” لمخرجه المغربي هشام حجي، حاليا بمدينة ورزازات ” بمشاركة النجم العالمي روبرت نيبر و نجوم آخرون.

و نشر الكوميدي المغربي محمد باسو صورة تجمعه بالممثل الأمريكي عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالى:” مرحبا من الجنوب”.

و في سياق منفصل، يطل الكوميدي المغربي على جمهوره عبر سلسلة كوميدية “الفلوكة” لمخرجتها إلهام العلمي، بمشاركة كل من الفنان حسن فولان، و الفنانة فضيلة بنموسى.

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‫6 تعليقات

  1. أش جاب هذا لهداك ؟ لا علاقة هذا كوميدي ماقلنا والو ولكن غير في وارززات مايفوتهاش واش واحد كبر فورزازات غادي يضحك رباطي أو طنجاوي او سلاوي لا يعقل وهذا ليس احتقار وانما الوسط يلعب دورا كبيرا.للاشارة فكوميديا الفلوكة وسخات لينا واد أبي رقراق كان عليهوم يمثلوا ديك البسالة في مراكش

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