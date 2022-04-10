الجامعة تفصح عن تعيينات حكام المباريات المتبقية من ثمن كأس العرش

2022-04-10 / 7:23 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تجرى مساء اليوم الأحد مبارتين اثنتين متبقيتين عن دور ثمن نهائي كأس العرش، حيث ستجرى المباراة الأولى ببني ملال و الثاني بمدينة الجديدة بداية من الساعة العاشرة ليلا.

و أعلنت لجنة التحكيم حسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربي لكرة القدم عن تعيينات حكام المبارتين، حيث سيقود هشام التمسماني مباراة رجاء بني ملال و الرجاء الرياضي.

و سيساعد التمسماني في مهمته كل من البوشتاوي علاء الدين و الدحاني أمين، فيما الحكم الرابع سيكون مرزوق جواد، أما غرفة الفار سيتواجد بها كل من بلبصري جمال و محمد فرح.

أما المباراة الثانية، التي ستجمع بين الدفاع الجديدي و نهضة بركان، سيقودها سمير الكزاز، بمساعدة زكرياء البرينسي و و زكرياء البوشتاوي، و محمد فقير حكما رابعا، بينما الفار سيشرف عليه كل من جعفري نور الدين و حمزة ناصيري.

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