ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات مع الموانئ المغربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء أنها ستعلن تاريخ أول رحلة بحرية نحو الموانئ المغربية و ذلك بعد إعلان استئناف الرحلات بين البلدين الذي تم الكشف عنه تزامنا و زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط.
و أكدت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء أن يوم غد الاثنين سيتزامن و موعد الإعلان عن تاريخ أول رحلة بحرية إسبانيا نحو الموانئ المغربية بعد استئناف العلاقات بين البلدين.
و أوضحت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء على الصفحة الرسمية الخاصة بها في موقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم الإعلان يوم غد كذلك عن شروط وتدابير تنقل المسافرين والسيارات الخاصة في الموانئ.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
4 تعليقات
اشمن شروط ياك ما جواز التلقيح
على سلامتنا
واخيرا الناس يجيو يشوفو ولديهوم وحبابهوم
الجيل الأول من مغاربة العالم المنتون للجنوب الشرقي وما اكترهم يطالبون بفتح خط بين نانت غرب فرنسا ورزازات لأنهم لا يستطعون السفر بالسيارة ومع طريق تشكا جل المدن تربطها خطوط جوية مع اروبا إلى ورزازات رغم وجود عدد كبير من أبناء المغرب الشرقي باروبا خصوصا فرنسا