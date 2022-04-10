ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات مع الموانئ المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء أنها ستعلن تاريخ أول رحلة بحرية نحو الموانئ المغربية و ذلك بعد إعلان استئناف الرحلات بين البلدين الذي تم الكشف عنه تزامنا و زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط.

و أكدت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء أن يوم غد الاثنين سيتزامن و موعد الإعلان عن تاريخ أول رحلة بحرية إسبانيا نحو الموانئ المغربية بعد استئناف العلاقات بين البلدين.

و أوضحت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء على الصفحة الرسمية الخاصة بها في موقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم الإعلان يوم غد كذلك عن شروط وتدابير تنقل المسافرين والسيارات الخاصة في الموانئ.

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