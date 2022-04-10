رئاسيات فرنسا.. ماكرون و لوبان يصعدان إلى الدور الثاني

2022-04-10 / 6:14 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تتواصل عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث تشير النتائج الأولية المؤقتة لتتصدر الرئيس إيمانويل ماكرون و جون ماري لوبان الجولة الأولى.

و أكدت وسائل إعلام دولية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون للنتائج المؤقتة لحدود الساعة، حيث تحصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون على 20.1٪.

وفي حال كانت النتائج النهائية بنفس الترتيب، فستكون الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان والتي ستجري في الرابع و العشرين من شهر أبريل الحالي.

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